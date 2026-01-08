Şanlıurfa'da toprak kayması! İstinat duvarı çöktü: 150 kişi tahliye edildi

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan bir binanın yerine yenisini inşa etmek amacıyla temel kazısı başlatıldı. Ancak bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı, zeminin yumuşamasına ve kazı alanında toprak kaymasına yol açtı. Kayma sonucunda yandaki binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

MAHALLEDE GECE YARISI TAHLİYESİ

Çökme sesleri üzerine panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri, yapılan ilk incelemede yapısal risk tespit etti. Güvenlik gerekçesiyle her iki binada yaşayan 150 kişi tahliye edilerek çevredeki otellere ve yakınlarının yanına yerleştirildi. Binaların çevresi polis ekiplerince güvenlik şeridine alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

BİNA SAKİNLERİNDEN "İHMAL" İDDİASI

Tahliye edilen vatandaşlar, kazı sürecindeki ihmallere dikkat çekerek tepkilerini dile getirdi. Bina sakini Şah Ölçer, müteahhidin hasarlı binaların arasında derin bodrum ve otopark kazısı yapmasının riskli olduğunu daha önce yetkililere bildirdiklerini iddia etti. Ölçer, "Şikâyetlerimize rağmen inşaata devam edildi. Binanın altını destekleyen duvarlar yıkıldı, can güvenliğimiz yok. Kurumlar sessiz kalıyor" diyerek mağduriyetlerini ifade etti.

Anadolu'nun gizemli efsanesini görmek mucize: Cezası 45 milyon lira

TEKNİK İNCELEME VE RAPOR BEKLENİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve yapı denetim ekipleri, binaların statik durumunu incelemek üzere teknik çalışma başlattı. Hazırlanacak rapor doğrultusunda binaların güçlendirilip güçlendirilmeyeceği veya mühürlenip mühürlenmeyeceği netlik kazanacak. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.