Şanlıurfa'da Hükümet Konağı yandı

Şanlıurfa'da Hükümet Konağı yandı
Yayınlanma:
Şanlıurfa Hilvan'da, ilçenin yönetim merkezi olan Hükümet Konağı'nın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa Hilvan'da, Hükümet Konağı'nın 3. katından yükselen alevler, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İhbarla birlikte Sedat Aban Caddesi'ne sevk edilen ekipler, devlet kurumunu küle dönmekten kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren mücadelenin sonunda alevleri tamamen söndürmeyi başardı. Yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı tabelası asıldı
Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı
Kedilerin annesi "Öksüz" köpek hayata tutunamadı
AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz
AKP'li Ali İhsan Yavuz'un yüzüne baka baka söyledi: Kartopu gibi eriyorsunuz