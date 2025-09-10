Şanlıurfa'da Hükümet Konağı yandı
Şanlıurfa Hilvan'da, ilçenin yönetim merkezi olan Hükümet Konağı'nın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Şanlıurfa Hilvan'da, Hükümet Konağı'nın 3. katından yükselen alevler, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İhbarla birlikte Sedat Aban Caddesi'ne sevk edilen ekipler, devlet kurumunu küle dönmekten kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren mücadelenin sonunda alevleri tamamen söndürmeyi başardı. Yangında, Hükümet Konağı'nda hasar oluştu.
