Samsun'da uyuşturucu operasyonu!

Yayınlanma:
Samsun'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 68 bin 219 sentetik ecza hapı ele geçirildi,

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından suça sürüklenen bir çocuğun "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Takip sırasında şüphelinin K.K'ye (20) çarşafa sarılı paket verdiğini gören ekipler, harekete geçti. Motosikletle bölgeden ayrılan K.K. yakalanarak üst araması yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 497 sentetik ecza hap bulundu.

samsun-operasyon.jpg

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

ÇATI KATINA GİZLENMİŞ

Soruşturmanın devamında suça sürüklenen çocuğun ikametinde gerçekleştirilen aramada, odunluk olarak kullanılan depo kısmında 7 bin 599, çatı katına gizlenmiş 32 bin 400 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ekipler ayrıca şüpheliye başka bir ilden kargo geldiğini tespit etti. Kargo firmasından alınan paketten 20 bin 723 sentetik ecza hap çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan suça sürüklenen çocuk ile K.K. gözaltına alındı.

Kaynak:AA

