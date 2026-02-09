Samsun'da aile içi kavga: Abla bıçaklandı kardeşi balkondan atladı!

Samsun’un Atakum ilçesinde, alkolün de etkisiyle büyüyen bir aile kavgası kanlı bitti. Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde 183. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Duygu B. (38) ile kardeşi Mehmet Ö. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla kavgaya dahil olan yeğen İbrahim Ş. (20), dayısı Mehmet Ö.'ye yumruk attı.

BIÇAKLI YARALANMA VE BALKONDAN ATLAYIŞ

Alkolün etkisiyle büyüyen arbede sırasında, kavgayı ayırmaya çalışan Duygu B. omzundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın devamında, kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen Mehmet Ö., dairenin balkonundan aşağı atladı. Sert zemine sırt üstü düşen genç ağır yaralanırken, her iki kardeş de olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı kardeşlerden Duygu B. özel bir hastaneye sevk edilirken, balkonundan atlayarak ağır yaralanan Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

AA