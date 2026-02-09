Samsun'da aile içi kavga: Abla bıçaklandı kardeşi balkondan atladı!

Samsun'da aile içi kavga: Abla bıçaklandı kardeşi balkondan atladı!
Yayınlanma:
Samsun'da aile arasında çıkan kavgada abla omzundan bıçaklanırken, kardeşi balkondan atlayarak ağır yaralandı.

Samsun’un Atakum ilçesinde, alkolün de etkisiyle büyüyen bir aile kavgası kanlı bitti. Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece saatlerinde 183. Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Duygu B. (38) ile kardeşi Mehmet Ö. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanmasıyla kavgaya dahil olan yeğen İbrahim Ş. (20), dayısı Mehmet Ö.'ye yumruk attı.

BIÇAKLI YARALANMA VE BALKONDAN ATLAYIŞ

Alkolün etkisiyle büyüyen arbede sırasında, kavgayı ayırmaya çalışan Duygu B. omzundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayın devamında, kavga ettiği şahıslardan kaçmak isteyen Mehmet Ö., dairenin balkonundan aşağı atladı. Sert zemine sırt üstü düşen genç ağır yaralanırken, her iki kardeş de olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa’da korkunç kaza! Motosikletli aracın camından içeri girdiBursa’da korkunç kaza! Motosikletli aracın camından içeri girdi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı kardeşlerden Duygu B. özel bir hastaneye sevk edilirken, balkonundan atlayarak ağır yaralanan Mehmet Ö. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
CHP'li Karabat'tan "casusluk" iddianamesine karşı Süleyman Soylu belgeli yanıt
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Mesut Özarslan dönemi mercek altında! Transfer yargı sürecini durduracak mı?
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor
Hem nadir hastalık hem ağır yoksulluk: 7 kişiden biri olan arjini hastası ilaçsızlıktan eriyor