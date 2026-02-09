Sakarya'da sır ölüm! Sahilde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Yayınlanma:
Sakarya’nın Karasu ilçesinde vatandaşlar, sabah yürüyüşü yaptıkları sırada sahil kenarında hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, sahil hattında güvenlik birimleri teyakkuza geçti.

Olay, Sakarya’nın Karasu ilçesi Yeni Mahalle Liman mevkisinde meydana geldi. Sahil şeridinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında bir kişinin kumların üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, kıyıda bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sırasında, hayatını kaybeden erkeğin üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmadı.

CUMHURİYET SAVCISI İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Cumhuriyet savcısı devreye girdi. Savcının detaylı incelemesinin ardından cansız beden, önce Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldıKayıp olarak aranıyordu! Cansız bedeni asansör boşluğundan çıkarıldı

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cenazesi, hem kimlik tespiti hem de kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne nakledildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

