Sakarya'da feci kaza! 3'ü sağlıkçı 10 yaralı

Yayınlanma:
Sakarya'da seyir halindeki ambulans ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada, sağlık personeli de dahil olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ambulans ile servis midibüsünün çarpışması sonucunda; aralarında sağlık personelinin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'DA FECİ KAZA

Akşam saatlerinde D-140 Adapazarı-Nallıhan-Ankara kara yolunda ilerleyen servis midibüsü ile ambulans, Akyazı Erdoğdu Kavşağı'nda çarpıştı.

ambulans-ile-servis-minibusu-carpisti-1-1147061-340618.jpg

3'Ü SAĞLIKÇI 10 YARALI

Kazada, 3'ü ambulansta görevli sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

