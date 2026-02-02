Kuvvetli yağış kazaya davetiye çıkardı!

Çorum’un Alaca-Zile karayolu Ünalan köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Zile yönüne giden Ragıp A. (57) yönetimindeki tır, etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle dorsesinin kayması sonucu, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, 64 yaşındaki otomobil sürücüsü Veli D. ile yanında yolcu olarak bulunan Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.



