Kuvvetli yağış kazaya davetiye çıkardı!

Yayınlanma:
Çorum’un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, bir tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum’un Alaca-Zile karayolu Ünalan köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Zile yönüne giden Ragıp A. (57) yönetimindeki tır, etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle dorsesinin kayması sonucu, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

corumda-tir-ile-otomobil-carpisti-4-ya-1146933-340565.jpg

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, 64 yaşındaki otomobil sürücüsü Veli D. ile yanında yolcu olarak bulunan Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonucunda, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

corumda-tir-ile-otomobil-carpisti-4-ya-1146932-340565.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI!

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kaynak:DHA

