Aydın'da feci kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Aydın'da yağışın kayganlaştırdığı otoyolda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Kemal Çobanoğlu (61) ve eşi Sevim Çobanoğlu (60) hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Feci kaza, saat 11.30 civarında Aydın-Denizli otoyolu Yenipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Kemal Çobanoğlu’nun idaresinde bulunan 09 AIH 858 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı, ardından yol kenarına devrildi.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, otomobilin sürücüsü Çobanoğlu ile yanındaki eşi Sevim Çobanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından çiftin cenazeleri Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.