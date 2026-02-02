Aydın'da feci kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi

Aydın'da feci kaza! Yaşlı çift olay yerinde can verdi
Yayınlanma:
Aydın'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada; otomobil sürücüsü Kemal Çobanoğlu ve eşi Sevim Çobanoğlu yaşamını yitirdi.

Aydın'da yağışın kayganlaştırdığı otoyolda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Kemal Çobanoğlu (61) ve eşi Sevim Çobanoğlu (60) hayatını kaybetti.

bariyerlere-carpan-otomobilin-surucusu-i-1146889-340548-1.jpg

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Feci kaza, saat 11.30 civarında Aydın-Denizli otoyolu Yenipazar ilçesi mevkisinde meydana geldi.

Kemal Çobanoğlu’nun idaresinde bulunan 09 AIH 858 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyere çarptı, ardından yol kenarına devrildi.

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

bariyerlere-carpan-otomobilin-surucusu-i-1146890-340548-1.jpg

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde, otomobilin sürücüsü Çobanoğlu ile yanındaki eşi Sevim Çobanoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

bariyerlere-carpan-otomobilin-surucusu-i-1146891-340548-1.jpg

Olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından çiftin cenazeleri Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa'da araç şarampole devrildi! Ağır yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldıManisa'da araç şarampole devrildi! Ağır yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Türkiye
6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar
6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar
İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85
İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85
Akköprü Barajı'nda taşkın riski
Akköprü Barajı'nda taşkın riski