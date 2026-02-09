Sakarya var Kocaeli neden yok: Kocaeli'nde tepki büyük

Sakarya var Kocaeli neden yok: Kocaeli'nde tepki büyük
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimine 6 yeni ilin dahil edilmesine rağmen Kocaeli’nin bir kez daha program dışında bırakılması kentte tepkiyle karşılandı. Sakarya’nın listeye eklenmesi dikkat çekerken, binlerce yıllık köklü bir kültürel mirasa sahip olan Kocaeli’nin yok sayılması kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin kültürel mirasını uluslararası alanda daha görünür kılmak ve ülke markasına katkı sağlamak amacıyla 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni 26 şehirde hayata geçirecek. Festivalin açılışı, 5–13 Nisan tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek Portakal Çiçeği Karnavalı ile yapılacak.

Adana’nın ardından festival; Manisa’dan Şanlıurfa’ya, Samsun’dan Bursa’ya, Trabzon’dan Van’a, Nevşehir’den Erzurum’a, Çanakkale’den Kayseri’ye uzanan geniş bir rota izleyecek. Gaziantep, Ankara, Konya, İstanbul, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Antalya da etkinliklerin düzenleneceği şehirler arasında yer alacak.

whatsapp-image-2026-02-09-at-09-17-22.jpeg

FESTİVAL BOYUNCA YÜZLERCE KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Festival süresince sergiler, tiyatro oyunları, konserler, çocuklara yönelik etkinlikler, film gösterimleri ve söyleşilerden oluşan yüzlerce kültür-sanat faaliyeti farklı yaş gruplarından binlerce sanatseverle buluşacak.

SAKARYA VAR, KOCAELİ NEDEN YOK

Tarihi ve kültürel zenginliğine rağmen Kocaeli’nin Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde bu yıl da yer almaması kentte tepkiyle karşılandı. Programa Sakarya’nın dahil edilmesi dikkat çekerken, Marmara Bölgesi’nin önemli kentlerinden biri olan Kocaeli’nin yine dışarıda bırakılması kamuoyunda seçim kriterlerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Kamuoyunda “Neye göre seçiliyor?” ve “Kocaeli neden yok?” soruları yeniden yüksek sesle dile getirilirken, kentin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamı dışında bırakılması tepkilere neden oldu.

turkye.jpg

KOCAELİ’NİN KÖKLÜ GEÇMİŞİ NEDEN GÖRMEZDEN GELİNİYOR?

Yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir tarihe sahip olan Kocaeli; Bitinya’dan Roma ve Bizans’a, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan çok katmanlı geçmişiyle dikkat çekiyor. Marmara ve Karadeniz’e kıyısı bulunan kent, sanayi kimliğinin yanı sıra barındırdığı tarihî ve kültürel değerlerle de öne çıkıyor.

Roma İmparatorluğu döneminde Roma ve Konstantinopolis’ten sonra üçüncü başkent olan İzmit’e ev sahipliği yapan Kocaeli’nin, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 26 şehir arasında yer alamaması, kent açısından önemli bir eksiklik olarak yorumlandı.

whatsapp-image-2026-02-09-at-09-19-04.jpeg

“TORPİL DEĞİL, HAKKANİYET TALEBİ”

Kocaeli kamuoyunda dile getirilen ortak görüş, festival kapsamında herhangi bir ayrıcalık talep edilmediği yönünde. Kentin tarihi, kültürel birikimi ve sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini savunan vatandaşlar, seçim sürecinde objektif ve şeffaf kriterlerin esas alınmasını istiyor.

GÖZLER KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİNDE

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2027 programına Kocaeli’nin de dahil edilmesi yönünde beklentiler dile getirilirken, bu süreçte Kocaeli milletvekilleri ile ilgili kurumların atacağı adımlar merakla izleniyor. Kentin kültür ve sanat alanındaki potansiyelinin değerlendirilmesi ve festival takviminde yer alabilmesi için Ankara nezdinde girişimlerde bulunulması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

