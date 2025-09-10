Sınırda uyuşturucu operasyonu!

Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1.053 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 1053 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.