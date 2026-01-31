Sahte dekontla 47 keçiyi çaldı!

Sahte dekontla 47 keçiyi çaldı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sosyal medyadaki hayvan ilanını hedef seçen dolandırıcı, bir besicinin 47 keçisini sahte dekontla alıp kaçtı. Besicinin şikayeti üzerine yakalanan şahıs, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sahte dekont yollayarak besiciyi 650 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.B., tutuklandı.

Olay, Ovacık ilçesinde meydana geldi. Keçilerini satmak isteyen besicinin sosyal medyada paylaştığı ilanı gören Ö.B., hayvanları satın almak istediğini belirterek üreticiyle iletişime geçti. Ovacık'a gelerek keçileri yerinde inceleyen Ö.B., 47 keçi için yapılan pazarlığın ardından 650 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Ö.B., daha sonra hayvanların taşınması için nakliyeci çağırdığını, ödemeyi banka havalesiyle yapacağını söyledi.

Dolandırıcılar birbirine düştü: Suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti!Dolandırıcılar birbirine düştü: Suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti!

DOLANDIRILDIĞINI BANKADA ANLADI

Havale yaptığını öne süren şüpheli, besiciye dekont göndererek, paranın kısa sürede hesaba geçeceğini söyleyip, nakliye aracına yüklediği keçilerle uzaklaştı. Hesaplarını kontrol eden besici, paranın yatmadığını fark edince bankaya gitti. Bankadaki kontrolde dekontun sahte olduğu ve herhangi bir para transferinin yapılmadığı bildirildi. Dolandırıldığını anlayan besici, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B.'yi gözaltına aldı. Cep telefonuna da inceleme için el konulan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ö.B., "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı
"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polise çarptı
"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polise çarptı
Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı!
Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı!