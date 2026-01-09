Sahte baskın yapıp 4 milyon dolar çalan polis tutuklandı

Yayınlanma:
Antalya’da film senaryolarını aratmayan bir soygun girişimi, polisin çalışmasıyla aydınlatıldı. Kendilerine polis süsü vererek bir eve baskın düzenleyen ve 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı gasp eden, aralarında aktif görevde bir polis memurunun da bulunduğu uluslararası şebeke çökertildi. Olaya ilişkin soruşturmada 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde meydana geldi. C.T. isimli vatandaşın evine gece yarısı polis yelekleriyle gelen 6 kişi, sahte bir mahkeme kararı göstererek içeri girdi. Evdeki iki çalışanı plastik kelepçeyle etkisiz hale getiren şüpheliler, mağdurun soğuk cüzdanında bulunan 4 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı. Şebeke üyeleri, geride iz bırakmamak için evin güvenlik kamera kayıt cihazını da yanlarına alarak kaçtı.

antalya.jpg

HAVALİMANINDA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda, şüphelilerin kullandığı iki araç tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucu Rus ve Belçikalı örgüt üyeleri, Antalya Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmak üzereyken pasaport kontrol noktasında yakalanırken, diğer şüpheliler ise adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

ULUSLARARASI ŞEBEKEDEN "POLİS" ÇIKTI

Gözaltına alınan 13 kişilik uluslararası şebekenin profili dikkat çekti. Şüpheliler arasında Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde aktif görevli polis memuru İ.E., emekli polis Ö.K. ile Rusya, Kazakistan ve Belçika uyruklu 7 yabancı uyruklu şahıs ve 4 Türk vatandaşı yer aldı.

Yaşlılık maaşı alan vatandaşlar "Hani 3'te 1'ini verecekti onu da vermedi" dediler isyan ettiler: Açız susuzuzYaşlılık maaşı alan vatandaşlar "Hani 3'te 1'ini verecekti onu da vermedi" dediler isyan ettiler: Açız susuzuz

ARAMALARDA "SOĞUK CÜZDAN" VE SİLAHLAR BULUNDU

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; iki tabanca, 61 bin 105 dolar nakit para, olayda kullanılan soğuk cüzdan, Uluslararası Polis Birliği kimliği, plastik kelepçeler, biber gazı ve çalınan kamera kayıt cihazına ait bilgisayar kasası ele geçirildi.

10 TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden; aralarında polis memuru İ.E., emekli polis Ö.K. ve yabancı uyruklu 8 kişinin de bulunduğu 10 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

