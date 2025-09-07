Sahilde gerilim: Polis, kavgayı havaya ateş açarak bitirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahilde iki grup arasında çıkan kavga, polisin havaya ateş açmasıyla sona erdi.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Saat 18.30 sıralarında Samandağ sahilinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri tartışmanın önüne geçmekte zorlanınca grupları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Polisin uyarı ateşi açması sonucu gruplar arasındaki kavga sona erdi. Olayda kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.