Sağlık Bakanlığı'nda lüks hediye paketi krizi: Görüntüler hakkında inceleme başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'nda lüks hediye paketi krizi: Görüntüler hakkında inceleme başlatıldı
Yayınlanma:
Sağlık Bakanlığı'nın yönetim binasına el arabalarıyla taşınan lüks hediye paketleri tartışma konusu oldu. Paketlerin ilaç firmalarından geldiği iddia edilirken, bakanlık konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki yönetim binasında, el arabalarıyla taşınan lüks hediye paketlerinin görüntüleri tartışmalara yol açtı.

Lüks hediyeler Sağlık Bakanlığı’nı alarma geçirdi

ÇOK SAYIDA LÜKS PAKET GÖZLEMLENDİ

Görüntülerde, el arabalarıyla binaya taşınan çok sayıda lüks paketin, üst düzey bürokratların kullandığı asansörlere yönlendirildiğinin görüldüğü aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı lisans ve kadroları açık artırmayla satacak! Parayı basan hastaneyi açıyor: Sinop 30 milyon, Ardahan 20 milyonSağlık Bakanlığı lisans ve kadroları açık artırmayla satacak! Parayı basan hastaneyi açıyor: Sinop 30 milyon, Ardahan 20 milyon

İLAÇ FİRMALARINDAN GELDİ ŞÜPHESİ

Sözcü'nün haberinde yer verilen iddialara göre, söz konusu paketlerin ilaç firmalarından gelmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

TTB'den Sağlık Bakanlığına TUS mağdurları için acil çağrıTTB'den Sağlık Bakanlığına TUS mağdurları için acil çağrı

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın harekete geçtiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Bakanlık, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, paketlerin binaya nasıl girdiği ve kimlere ulaştırıldığı araştırılıyor.

BAKANLIK İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, inceleme ve araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için 'kar müjdesi' vermişti: Meteoroloji uzmanından yeni tahmin
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Türkiye
Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı: İzmir'i sel vurdu hayat felç oldu
Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapmıştı: İzmir'i sel vurdu hayat felç oldu
Aile Bakanlığı, beş çocuğu ölen anneye hapis cezası istemiş
Aile Bakanlığı, beş çocuğu ölen anneye hapis cezası istemiş