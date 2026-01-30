Sağlık Bakanlığı'nda lüks hediye paketi krizi: Görüntüler hakkında inceleme başlatıldı

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara'daki yönetim binasında, el arabalarıyla taşınan lüks hediye paketlerinin görüntüleri tartışmalara yol açtı.

ÇOK SAYIDA LÜKS PAKET GÖZLEMLENDİ

Görüntülerde, el arabalarıyla binaya taşınan çok sayıda lüks paketin, üst düzey bürokratların kullandığı asansörlere yönlendirildiğinin görüldüğü aktarıldı.

İLAÇ FİRMALARINDAN GELDİ ŞÜPHESİ

Sözcü'nün haberinde yer verilen iddialara göre, söz konusu paketlerin ilaç firmalarından gelmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın harekete geçtiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Bakanlık, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, paketlerin binaya nasıl girdiği ve kimlere ulaştırıldığı araştırılıyor.

BAKANLIK İNCELEMELERİ DEVAM EDİYOR

Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, inceleme ve araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.