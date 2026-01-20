Roman yurttaşlar için planda ikinci aşama: Resmî Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planı yürürlüğe girdi. Plan, sosyoekonomik refah ve kamu hizmetlerine erişimi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)" konulu bir genelge yayımlandı.

MEVCUT POLİTİKALAR HATIRLATILDI

Genelgede, Roman vatandaşların kamu hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi, sosyoekonomik refah düzeylerinin artırılması ve sosyal uyumun güçlendirilmesi amacıyla önemli politikalar hayata geçirildiği vurgulandı. Bu kapsamda, 2023'te yürürlüğe giren Strateji Belgesi ve I. Aşama Eylem Planı ile eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal yardım alanlarında destek sağlandığı anımsatıldı.

İKİNCİ AŞAMA EYLEM PLANI YÜRÜRLÜKTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verdi:

"Mezkur Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı'nın uygulaması başarıyla tamamlanmış olup Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaların devamını temin etmek maksadıyla Eylem Planının ikinci safhasına geçilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) II. Aşama Eylem Planı (2026-2030)' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır."

FARKLI KAMU KURUMLARI GÖREV ALACAK

Genelgenin son bölümünde, planın uygulanmasından merkezdeki ilgili bakanlık ve kurumların, yerelde ise valiliklerin sorumlu olacağı belirtildi. Tüm birimlerin gerekli desteği sağlaması, iş birliği içinde çalışması ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmesi istendi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

