Rize Fındıklı’da kamyonet dere yatağına uçtu

Rize’nin Fındıklı ilçesi Çağlayan Vadisi’nde kontrolden çıkan bir kamyonet dere yatağına yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Rize’nin Fındıklı ilçesinde bir kamyonet dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada 2 kişinin yaralandığı bilgisi edinildi.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesine bağlı Çağlaya Vadisi’nde meydana geldi. Gürcüdüzü Yaylası’ndan Asladere köyüne giden ve plakası öğrenilemeyen Mustafa Özkaya (64) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki dereye yatağına düştü. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı.

ARAÇTAN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Özkaya’nın ihbarı üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü ile araçtan çıkardıkları M.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

