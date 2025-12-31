Resul Emrah Şahan'dan Silivri'de yeni beste

"Kent Uzlaşısı" operasyonu kapsamında 23 Mart'tan bu yana Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, cezaevindeki hücresinde notalara döktüğü "No:9" isimli bestesi, ünlü sanatçıların katkılarıyla seslendirildi.

Resul Emrah Şahan, cezaevi koşullarında bestelediği eserini avukatları aracılığıyla dışarıdaki müzisyen dostlarına ulaştırmıştı. Şahan’ın bu çağrısına Türk müziğinin dev isimleri kayıtsız kalmadı. Eserin kaval bölümlerini Şahan’ın babası Talip Şahin seslendirirken; asma davul ve sandukada Arif Sağ, akustik gitarda Bülent Ortaçgil, yaylı tanburda Cahit Berkay, bağlamada ise Erdal Erzincan ve Tolga Sağ, perküsyonda Diler Özer, piyanoda Dengin Ceyhan yer aldı. Yaylı düzenlemeler İstanbul Strings tarafından icra edilirken, trompette Atakan Gözetlik, elektro gitarda ise Cenk Şanlıoğlu esere eşlik etti.

yeni-proje.jpg

BABASI VE ABLASI DA KATKI SAĞLADI

Adını, Şahan’ın diğer siyasi tutuklularla birlikte kaldığı cezaevi bölümünden alan eserde, Mix ve mastering süreci Ömer Avcı tarafından yürütülürken, esere tonmeister olarak Ertan Keser imza attı. Video klip yönetmenliğini ise Resul Emrah Şahan’ın ablası Ceren Şahan üstlendi. Resul Emrah Şahan’ın “No:9” adlı bestesi için, tüm sanatçıların görüntülerinin yer aldığı klibe kişisel YouTube kanalından; esere ise dijital müzik platformu Spotify üzerinden erişilebiliyor.

Resul Emrah Şahan kimsenin bilmediği geçmişini anlattı! 3 arkadaşın kaderi Silivri'de kesiştiResul Emrah Şahan kimsenin bilmediği geçmişini anlattı! 3 arkadaşın kaderi Silivri'de kesişti

"UMUT ETMEKTEN VAZGEÇMEYEN HERKESE…"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, yeni yıl mesajı niteliği de taşıyan bestesini, tutuklu bulunan yol arkadaşlarına ve adalet beklentisi içinde olan tüm ailelere ithaf etti. Şahan cezaevinden ilettiği mesajında şunları dile getirdi:

“Bu beste her koşulda mücadeleyi sürdürenlere, tutuklu yol arkadaşlarıma ve umut etmekten vazgeçmeyen herkese armağandır. Bu armağana ortak olan, besteyi seslendiren tüm sanatçılara, büyük ustalarıma yürekten teşekkür ediyorum.

Bundan sonra bu melodi milletime emanettir: Umut etmekten vazgeçmeyen herkesin dilinde dolaşsın, dalga dalga yayılsın, uzak olanı yakın etsin, yalnız hissedene yoldaş olsun isterim. 31 Aralık, aynı zamanda bu zor süreci sabrıyla, desteğiyle ve sevgisiyle kolaylaştıran sevgili eşimin de doğum günü. O da tüm yol arkadaşlarımın aileleri gibi büyük bir mücadele veriyor, ağır bir yükü omuzluyor. 2026’nın artık kavuşmaların yılı olmasını, sevdiklerimizin yükünün hafiflemesini diliyorum. Umutla beklediğimiz o günlere erişmeye; hakkın, hukukun ve adaletin hâkim olacağı bir düzene kavuşmaya çok ihtiyacımız var. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve hasretle selamlıyorum.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

