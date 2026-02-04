Rekabet Kurulu'ndan Google'a yeni soruşturma

Rekabet Kurulu, teknoloji devi Google hakkında, telefon üreticileriyle yaptığı sözleşmeler ve uygulama geliştiricilere dayattığı yeni kurallar üzerinden piyasadaki rekabeti engelleyip engellemediğini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

SORUŞTURMANIN ODAK NOKTALARI

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, inceleme kapsamı oldukça geniş tutularak Android işletim sisteminden uygulama marketindeki seçeneklere kadar tüm mobil ekosistem detayları mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde, Google’ın 2018 yılında aldığı ağır cezanın ardından sözleşmelerini rekabete gerçekten açıp açmadığı ve piyasada şeffaflık sağlayıp sağlamadığı titizlikle kontrol edilecek. Ayrıca, uygulama geliştiricilere getirilen yeni yükümlülüklerin, rakiplerin ve alternatif uygulamaların pazara girişini zorlaştırarak önlerini kesip kesmediği de detaylıca değerlendirilecek.

MOBİL EKOSİSTEMİN GELECEĞİ

Soruşturma sonucunda, Google'ın piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı tespit edilirse ciddi idari para cezaları ve iş modellerinde köklü değişiklikler gündeme gelebilir. Bu karar, Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının uygulama seçeneklerinden üreticilerin özgürlüğüne kadar pek çok alanı doğrudan etkileyecek.