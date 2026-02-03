Renault, Hyundai, Nissan… Türkiye'de en çok satan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2026 yılı Ocak ayı verileri, sektördeki hareketliliği gözler önüne serdi.

Toplam pazarın 75 bin 362 adet olarak gerçekleştiği yılın ilk ayında, markalar arasındaki rekabet kızışırken tüketici tercihlerindeki değişim satış rakamlarına yansıdı. Özellikle elektrikli araç hamleleriyle dikkat çeken markaların üst sıralara tırmanması, yılın geri kalanı için önemli bir sinyal verdi.

RENAULT LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fransız otomotiv devi Renault, Ocak ayında Türkiye pazarında 8 bin 649 adetlik satış gerçekleştirerek liderliğini korudu. Geniş servis ağı ve yerli üretim modellerinin avantajını kullanan marka, en yakın rakibiyle arasındaki farkı korumayı başardı.

TOYOTA İKİNCİ SIRADA

Hibrit teknolojisindeki öncülüğüyle bilinen Toyota, Ocak ayında 7 bin 770 adet satış rakamına ulaşarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Markanın geçtiğimiz yıl sonu başlattığı kampanyaların ve yeni nesil modellerinin bu başarıda etkili olduğu görülüyor.

Pazarın deneyimli oyuncularından Volkswagen, Ocak ayında 5 bin 301 araç satışıyla üçünü sırada yer alırken, Hyundai ise 4 bin 645 satışla dördüncü basamakta konumlandı. Her iki marka da SUV ve hatchback modellerinin güçlü talebi sayesinde pazar paylarını istikrarlı şekilde sürdürdü.

BYD TÜRKİYE PAZARINA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Ocak ayının en çarpıcı sürprizi ise Çinli otomobil üreticisi BYD’den geldi. Tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan BYD, 3 bin 866 araçlık satışla FIAT gibi büyük rakiplerini geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi.

Yıllardır pazarın lider isimlerinden olan FIAT, Ocak ayını 2 bin 799 adetle altıncı sırada tamamlayarak beklenmedik bir gerileme yaşadı. Listenin tamamı şu şekilde: