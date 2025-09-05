Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Mustafa İnci (53) yönetimindeki 37 ADY 936 plakalı otomobil, Metal Sanayi Sitesi mevkisinde yol kenarındaki refüje çarptı.
Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mustafa İnci'nin naaşı, otopsi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)