Prof. Dr. Sözbilir'den kritik uyarı: 6 Şubat depremlerinde kırılmayan faylar her an hareketlenebilir

Yayınlanma:
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgenin dünyanın en sismik alanlarından biri olduğunu belirterek, ana depremde kırılmayan faylar üzerinde enerji birikimi nedeniyle yeni depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremlerinin 3. yılında bölgedeki sismik hareketliliğe dair önemli uyarılarda bulundu. Sözbilir, ana kırılmanın yaşandığı hatlarda yıkıcı bir deprem beklenmese de, enerji transferi nedeniyle çevredeki fayların risk altında olduğunu vurguladı.

KIRILMAYAN FAYLARA DİKKAT: MARAŞ, SAVRUN VE ANTAKYA

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat depremleri sırasında tamamen kırılmayan ve her an hareketlenebilecek kritik fay hatlarını Maraş Fayı, Savrun Fayı ve güneyde yer alan Yumurtalık ile Karataş fayları olarak sıraladı. Ayrıca, Pozantı'dan Adana'ya uzanan Ecemiş Fayı'nın uzun süredir sessizliğini koruyan suskun bir hat olduğunu ve Antakya Fayı'nın da gelecekte risk oluşturabileceğini vurguladı.

Palmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firariPalmiye Sitesi davasında 3 yıl: Bir müteahhit mahkum diğeri firari

"ARTÇILAR 6,0 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ÇIKABİLİR"

Bölgede 100 binin üzerinde sarsıntı kaydedildiğini belirten Sözbilir, artçı sismik hareketliliğin devam ettiğini hatırlattı. Ana depremin büyüklüğü göz önüne alındığında, bölgedeki artçıların 6,0 büyüklüğüne kadar ulaşmasının bilimsel olarak olağan kabul edildiğini ifade etti.

ÖLÜDENİZ VE ANTAKYA FAYLARI MERCEK ALTINDA

Bilim insanları, Antakya ve Ölüdeniz faylarının deprem üretme sıklığını belirlemek için "hendek açma" yöntemiyle çalışmalarını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen bu çalışmalar, bölgenin gelecekteki deprem periyodu hakkında kritik veriler sağlayacak.

RİSK AZALTMA DÖNEMİ BAŞLAMALI

Sözbilir, AFAD’ın Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı kapsamındaki konut yapımı ve bilinçlendirme çalışmalarının önemine değinerek, "İyileşme aşamasından sonra hızla risk azaltma çalışmalarına geri dönülmeli ve bir sonraki depreme hazırlık yapılmalı" uyarısında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

