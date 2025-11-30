Polisten kaçarken çamura saplandı! Arabasını bırakıp ormanda kayıplara karıştı

Polisten kaçarken çamura saplandı! Arabasını bırakıp ormanda kayıplara karıştı
Yayınlanma:
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü takip sırasında arabasını ormanda bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü yaklaşık 30 dakika boyunca polis tarafından takip edildi.

Tarlada çamura saplanan sürücü, yaya olarak ormana kaçtı.

polisin-dur-ihtarina-uymayan-surucu-a-1039923-308611.jpg

POLİS 'DUR' İHTARINDA BULUNDU

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde saat 23.00 civarında meydan gelen olayda, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri,16 LNV 97 plakalı otomobilde silahlı şüphelilerin bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine ekipler, otomobile “dur” ihtarında bulundu.

Ancak sürücü aracını durdurmadan yola devam etti. Polis de aracı takip etmeye başladı.

polisin-dur-ihtarina-uymayan-surucu-a-1039922-308611.jpg

30 KİLOMETRE SONRA ÇAMURA SAPLANDI

Ekiplerin sıkı takibe aldığı otomobil, ilçe merkezinden kırsala doğru yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçmaya sürdürdü.

Şüpheli, İnegöl'e bağlı kırsal Yeniyörük Mahallesi'nde tarlada ilerlediği sırada aracının çamura saplanmasıyla durmak zorunda kaldı.

polisin-dur-ihtarina-uymayan-surucu-a-1039921-308611.jpg

YAYA OLARAK KAÇTI

Otomobilini kilitleyip yaya olarak ormana kaçan şüpheli, karanlıktan faydalanarak izini kaybettirdi.

Ekipler bölgede arama çalışması başlatırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

