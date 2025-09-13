Polise mukavemet kamerada; 3 tutuklama

Polise mukavemet kamerada; 3 tutuklama
Yayınlanma:
Karabük’te polise mukavemet gösteren ve kamu malına zarar veren 3 kişi tutuklandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine 10 AEE 098 plakalı motosiklet durduruldu. Kontrolde, motosiklet sürücüsü E.E. (20) ile yanındaki N.D.’nin (20) alkollü olduğundan şüphelenildi. Bunun üzerine trafik ekibi çağrıldı. İşlem yapıldığı sırada olay yerine gelen Y.E.E. (21), polise engel olmaya çalıştı.

3 şüpheli ekiplere mukavemet gösterirken, polislerden Y.K. ve T.K. hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan şüphelilerden N.D., ekip otosuna zarar verdi. Yapılan kontrolde sürücü E.E.’nin 1,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., N.D. ve Y.E.E., çıkarıldıkları mahkemece ‘polise mukavemet’ ve ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

