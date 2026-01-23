Polis şüphelenip durdurdu: Taksi bagajından kaçak göçmen çıktı

Yayınlanma:
Kars’ta polis ekipleri tarafından durdurulan taksinin bagajından 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken gözaltına alınan 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe çeken bir taksi, uygulama noktasında durduruldu.

BAGAJDAN 2 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, aracın bagajına saklanmış Afganistan uyruklu iki kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

whatsapp-image-2026-01-23-at-13-10-18.jpeg

2 KAÇAKÇI TUTUKLANDI!

Taksi sürücüsü İ.S. ile araçta bulunan R.A., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Durdurulan tırın dorsesinden 25 kaçak göçmen çıktı!Durdurulan tırın dorsesinden 25 kaçak göçmen çıktı!

2 kaçak göçmen ise, sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.



Kaynak:DHA

