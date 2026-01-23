Polis şüphelenip durdurdu: Taksi bagajından kaçak göçmen çıktı
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe çeken bir taksi, uygulama noktasında durduruldu.
BAGAJDAN 2 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI!
Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, aracın bagajına saklanmış Afganistan uyruklu iki kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.
2 KAÇAKÇI TUTUKLANDI!
Taksi sürücüsü İ.S. ile araçta bulunan R.A., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Durdurulan tırın dorsesinden 25 kaçak göçmen çıktı!
2 kaçak göçmen ise, sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Kaynak:DHA