Polis şüphelenip durdurdu: Taksi bagajından kaçak göçmen çıktı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe çeken bir taksi, uygulama noktasında durduruldu.

BAGAJDAN 2 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI!

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, aracın bagajına saklanmış Afganistan uyruklu iki kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

2 KAÇAKÇI TUTUKLANDI!

Taksi sürücüsü İ.S. ile araçta bulunan R.A., göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kaçak göçmen ise, sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.





