Durdurulan tırın dorsesinden 25 kaçak göçmen çıktı!

Yayınlanma:
Sivas’ın Suşehri ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırın dorsesinde 25 kaçak göçmen yakalandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü çalışmaları sırasında, şüphe çeken bir tır durduruldu.

tirin-dorsesinde-25-kacak-gocmen-yakala-1129335-335319.jpg

DORSEDE 25 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sırasında, tırın dorsesinde 25 kaçak göçmen yakalandı.

Otomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktıOtomobilin arka koltuk ve bagajından kaçak göçmenler çıktı

TIR ŞOFÖRÜ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI!

Kaçak göçmenleri, ülkeye yasadışı yollarla getirdiği tespit edilen tır şoförü E.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tır şoförü, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

tirin-dorsesinde-25-kacak-gocmen-yakala-1129336-335319.jpg

GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK!

25 kaçak göçmenin ise, ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği ifade edildi.

Kaynak:DHA

