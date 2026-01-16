Plastik sanılan gözlük camı çocuğu gözünden etti

Plastik sanılan gözlük camı çocuğu gözünden etti
Yayınlanma:
Mardin’de doğuştan şaşılık nedeniyle tedavi gören Şeyma Yıldırım (8), oyun oynadığı sırada kırılan gözlüğünün cam parçalarının sağ gözüne saplanmasıyla görme yetisini kaybetti. Gözlüğün, plastik ya da organik olduğu bilgisiyle satın aldıkları ancak camdan yapıldığının ortaya çıktığını iddia eden aile, işletme ve müdahalede gecikme yaşandığı gerekçesiyle sağlık çalışanları hakkında şikayetçi oldu.

Mardin’in Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi’nde yaşayan doğuştan şaşılık nedeniyle doktora götürülen Şeyma Yıldırım'a, reçete ile 31 Ekim 2024’te bir optik işletmesinden gözlük alındı.

Baba Mehmet ve anne Netice Yıldırım'ın iddiasına göre Şeyma, 9 Eylül 2025’te evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere düştü, gözlük camı kırıldı ve parçaları sağ gözüne battı.

15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi

Çocuğun gözünden kan gelirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Şeyma, ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

seyma-yildirim-gozluk.jpg

Tedaviye alınan Şeyma’nın gözü tüm görme yetisini kaybetti. Aile, gözlüğü alırken camın şaşılık tedavisinde çocuklarda güvenlik için kullanılan "plastik/organik" özellikte olduğunu düşündüklerini ancak "cam/mineral" çıktığını öne sürerek optik işletmesi hakkında; ayrıca tedavi sürecinde gecikme yaşandığı iddiasıyla sağlık personeli hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

mehmet-yildirim.jpg

"KIZIMIN GELECEĞİ GİTTİ, GÖZÜNÜ KAYBETTİ”

Baba Mehmet Yıldırım, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı. Camın kırılıp batmasıyla da kızım gözünü kaybetti. Cam kırıkları kızımın gözünün arka tarafını da kesmiş. Hastane de bizi 24 saat kadar bekletti. Hukuken adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kızımın geleceği gitti, gözünü kaybetti” diye konuştu.

netice-yildirim.jpg

Anne Netice Yıldırım ise “Kızım utanıyor, okula gidemiyor. Gözlüğünü alırken biz bu gözlüğün plastik olduğunu biliyorduk ama cam çıktı, şikayetçiyiz” dedi.

Hademe olarak başladığı okuldan sahte diploma aldı: Mali işlerin başına geçtiHademe olarak başladığı okuldan sahte diploma aldı: Mali işlerin başına geçti

avukat-gurbet-bilbay.jpg

"DOKTOR İHMALİ OLDUĞUNU DA DÜŞÜNÜYORUZ"

Avukat Gurbet Bilbay, olayda doktor ihmalinin de olduğunu ileri sürerek, şunları söyledi:

“Burada bir aile mağdur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hem doktor hakkında hem optik firması adına, çünkü aile bu gözlüğü aldığı zaman bunun plastik olduğunu biliyor. Cam olduğunu dahi bilmiyor. Çocuk oynadığı zaman gözünde böyle bir hasar bırakıyor. Şu an çocuğumuz gözünü kaybetti. Ardından doktora gidiyorlar, doktor da 24 saatten fazla bekletiyor. 24 saat geçtikten sonra ameliyata alıyor. Belki erken müdahale edilseydi böyle bir durum olmayacaktı. Biz burada doktor ihmali olduğunu da düşünüyoruz. Bununla ilgili bütün yargı mercilerine başvurduk. Devletimizden de yardım bekliyoruz. Adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Türkiye
Bankaya yatıracağı 110 bin lira çöplükte bulundu: Nasıl teşekkür edeceğini bilemedi
Bankaya yatıracağı 110 bin lira çöplükte bulundu: Nasıl teşekkür edeceğini bilemedi
İstanbul Havalimanı'nda karne izdihamı: İki katına çıktı
İstanbul Havalimanı'nda karne izdihamı: İki katına çıktı
İmamoğlu'ndan emeklilere 5 vaat
İmamoğlu'ndan emeklilere 5 vaat