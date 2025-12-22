'Plaka gizleyen' TIR şebekesine yüz binlerce lira ceza

Yayınlanma:
Samsun'da denetim istasyonuna girmeden kaçmaya çalışan ve plakalarını gizleyen 6 TIR, polisin takibi sonucu yakalandı. Yapılan incelemelerde tonlarca fazla yük taşıdığı belirlenen araçlara toplamda 461 bin 875 TL para cezası uygulandı.

Olay, Ankara yolu üzerindeki Tekeli kantarında meydana geldi. Karayolları ekipleri, denetim istasyonuna girmesi gereken 6 TIR’ın plakalarını kapatarak Samsun yönüne doğru hızla ilerlediğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

DİNLENME TESİSİNDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin takibi sonucu, söz konusu araçlar bir dinlenme tesisinde park halinde bulundu. Yapılan kontrollerde araçların sanayi tesislerine götürülmek üzere odun talaşı taşıdığı belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde TIR’ların sadece kantardan kaçmadığı, aynı zamanda yasal sınırların çok üzerinde yük taşıdığı ortaya çıktı.

CEZA YAĞDI: TOPLAM 461 BİN 875 TL

Ekipler, tespit edilen kural ihlalleri üzerine adeta ceza yağdırdı. Sürücülere kantara girmemekten 101 bin 850 TL, aşırı tonajdan (65 ton 700 kg fazla yük) 263 bin 586 TL, plaka gizleme ve süre ihlalinden 96 bin 439 TL idari para cezası kesildi.

Toplamda 461 bin 875 TL cezai işlem uygulanan araçlarla ilgili gerekli yasal prosedürler tamamlandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

