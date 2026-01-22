Pencereden düşen engelli yurttaş ağır yaralandı

Yayınlanma:
Eskişehir'de evin penceresinden düşen 45 yaşındaki konuşma ve duyma engelli vatandaş ağır yaralandı.

Eskişehir’de dengesini kaybederek 3’üncü kattan düştüğü iddia edilen konuşma ve duyma engelli Sedat D. (45), ağır yaralandı.

Olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Kaleler Sokak’ta meydana geldi. Babası ile birlikte 3 katlı binanın en üst katındaki dairede oturan konuşma ve duyma engelli Sedat D. iddiaya göre dengesini kaybederek evininin penceresinden aşağı düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sedat D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan engelli yurttaş Sedat D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

