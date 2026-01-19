Park Holding yeniden Ciner Grup'a geçti

İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği, Can Holding ve Ciner Holding'e yönelik soruşturmanın uzandığı Park Holding ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, firari iş insanı Turgay Ciner’e ait holding hakkında uygulanan kayyım tedbirini kaldırdı. Karar neticesinde Park Holding’in yönetimi yeniden Ciner Grup'a geçti.

YÖNETİM KAYYIMI KALKTI ARTIK SADECE DENETLENECEK

Mahkeme, 14 Ocak 2026 tarihinde aldığı kararla Park Holding hakkında uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Bu değişiklikle birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şirketteki statüsü de değişti.

TMSF, bundan sonraki süreçte Park Holding'de yönetici olarak değil, şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli "denetim kayyımı" olarak görev yapacak.

ATANAN DENETİM İSİMLERİ

Karar kapsamında denetim kayyımlığı görevine; Özgür Çağlayan, Fatma Sevil Kanar, Canan Yılmaz, Ayçe Saygel, Sanem Feriha Öcal Dereli ve Şeref Dinçbaylı atandı.

KAP ÜZERİNDEN RESMİ DUYURU

Söz konusu değişiklik, halka açık olan ve Borsa İstanbul'da işlem gören Park Elektrik tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.01.2026 tarihli ve 2026/387 D. İş sayılı kararı ile; Şirketimiz ile hakim ortağı Park Holding A.Ş. hakkında daha önce uygulanmakta olan yönetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına, CMK'nın 133/1 maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (Fon) şirket faaliyetlerini denetlemek ve raporlamakla görevli olmak üzere Denetim Kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca; Fon Kurulunun 15.01.2026 tarihli ve 2026/58 sayılı kararı ile Fon tarafından atanan Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin bu görevleri sonlandırılarak Denetim Kayyımlığı sıfatıyla yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliği onaylarına bağlı ve herhangi ikisi müştereken işlem yapmaya yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine (Denetim Kayyımlığı) Özgür ÇAĞLAYAN, Fatma Sevil KANAR, Canan YILMAZ, Ayçe SAYGEL, Sanem Feriha ÖCAL DERELİ ve Şeref DİNÇBAYLI atanmıştır.

Şirketimizin ticari faaliyetleri, anılan yargı kararı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir aksama olmaksızın kesintisiz şekilde devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."