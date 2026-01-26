Park halindeki minibüs alev aldı: O anlar kameraya yansıdı
Ordu’nun Fatsa ilçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çay Sokak’ta meydana gelen olay, yürekleri ağza getirdi.
MİNİBÜSÜN MOTOR KISMI BİRDEN YANMAYA BAŞLADI
Park halindeki minibüsün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Adem Saylak’a ait 52 BN 686 plakalı minibüs, saat 18.00 sıralarında park halindeyken alev alıp, yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede minibüsün ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİNİN YARIM SAATLİK MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINABİLDİ
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Minibüstün alev alev yanma anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)