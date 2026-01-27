Park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı: O anlar kameraya yansıdı
Olay, İstanbul Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.
Park halindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından dumanlar çıkan hafif ticari araç, daha sonra alev aldı.
Park halindeki hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 122 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
SAHİBİNE ULAŞILAMAYAN ARAÇ DEMİR YIĞININA DÖNDÜ
Polis ekipleri, park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalışırken, itfaiye ekipleri ise araçtan yükselen alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak yangını söndürdü.
Hafif ticari araç demir yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi.
Aracın alev alev yandığı anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)