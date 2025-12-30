Paravan şirketler üzerinden 328 milyon liralık vurgun: 15 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Adana merkezli 10 ilde, yemekçilik şirketi üzerinden gıda tedarikçilerini karşılıksız çeklerle dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir yıllık teknik ve fiziki takip sonucunda büyük bir dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Suç örgütünün, konkordato ilan etmeden hemen önce mal varlıklarını işçileri ve yakınları üzerine kurdukları 8 paravan şirkete devrettiği belirlendi. Bu yöntemle en az 22 firmanın yaklaşık 328 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar liranın üzerinde para trafiği gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN SERVET DUDAK UÇUKLATTI

Adana merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt elebaşısı Yakup K., dini nikahlı eşi Fatma A. ve örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; milyonlarca lira değerinde nakit para, ziynet eşyası, yüzlerce çek ve senet ile tapular ele geçirildi. Ayrıca, piyasa değeri 348 milyon lirayı aşan taşınır ve taşınmaz mal varlığının yanı sıra birer kiloluk 8 adet külçe altına da el konuldu.

KİRALIK KASADAKİ ALTINLARLA KAÇARKEN YAKALANDI

Operasyonun en dikkat çeken detayı ise şüphelilerden Meryem V.'nin yakalanma anı oldu. Meryem V.'nin, bir banka şubesindeki kiralık kasada sakladığı 8 adet külçe altını alarak bankadan uzaklaşmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gibi suçlarla adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol ve serbest bırakılma kararlarıyla ayrıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

