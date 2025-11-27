Papa'nın Türkiye ziyaretine Lozan ve Ekümenlik uyarısı

Papa 14. Leo'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak bugün başlayacak ziyareti öncesinde bir basın açıklaması yayımlayan Atatürkçü Düşünce Derneği, ziyaretin özellikle İznik ayağına dikkat çekti. ADD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Papa 14. Leo, İznik Konsili’nin yıl dönümü bahanesiyle gösteri ve ayin düzenlemek üzere yanına Fener Rum Patriği Bartholomeos’u da alarak yarın İznik’e geliyor ve bunun Papa’nın ilk yurt dışı ziyareti olacağı da özellikle duyuruluyor. Bu ziyaret ve gösterinin, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ‘Ekümeniklik’ iddiasını güçlendirmek ve Lozan Antlaşması'nı delerek tartışmaya açmak amacıyla planlandığı açıktır."

"TEPKİSİZLİK ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

ADD Genel Merkezi, açıklamasının devamında Cumhuriyet'in kurucu iradesini hatırlatarak siyaset kurumuna yüklendi:

"Büyük Atatürk 100 yıl önce böyle bir ziyaret ve gösteriye izin vermemişti. Hal bu iken, iktidarın bu ziyarete izin vermesi de, siyaset kurumunun tepkisizliği de anlaşılır gibi değildir, kabul edilemez. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak devletimizi yönetenleri ve yönetmeye talip olanları varlık nedenlerinin ve sorumluluklarının bilinci ile davranmaya davet ediyoruz."

PAPA VE HEYETİ ANKARA YOLUNDA

Tartışmaların odağındaki Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ve Lübnan’ı kapsayan ilk dış gezisi için bu sabah Roma'dan ayrıldı. Papa, ITA Havayolları tarafından seyahati için tahsis edilen ve üzerinde Papalık arması bulunan "A320neo" tipi, “AZ 4000” sefer sayılı özel uçakla yerel saatle 07.40’ta (TSİ 09.40) Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı’ndan (Fiumicino) hareket etti.

Papa 14. Leo'ya seyahatinde; Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ve yetkililer eşlik ediyor. Ayrıca, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu 70’i aşkın gazeteci de heyetle birlikte Türkiye’ye doğru yola çıktı. Uçağın hareketinden önce kendisini uğurlamaya gelenlerle vedalaşan Papa'nın uçağının TSİ 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı’na varması bekleniyor.

İLK DURAK ANITKABİR VE RESMİ TEMASLAR

Türkiye’yi ziyaret eden 5. Papa (Daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti) olacak olan 14. Leo, Ankara'ya ulaştıktan sonra ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayacak olan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Papa, iki liderin baş başa görüşmesinin ardından resmi yetkililer, sivil toplum kuruluşları ve kordiplomatik temsilcilerle bir araya gelecek. Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı'ndaki temaslarını tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na giderek Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek.

ADD'NİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ İZNİK PROGRAMI VE İSTANBUL TEMASLARI

Başkentteki temaslarının ardından aynı gün akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek olan Papa, yarın ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle buluşacak, ardından Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek.

ADD'nin "Lozan'ı delmek" olarak nitelediği program ise aynı gün öğleden sonra gerçekleşecek. Papa 14. Leo, helikopterle Bursa'nın İznik ilçesine giderek Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılacak.

Ziyaretin devamında, 29 Kasım'da Sultanahmet Camisi'ne gidecek olan Papa, ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek yerel kilise mensupları ve Hristiyan topluluklarının liderleriyle toplantı yapacak. Sonraki durağı Aya Yorgi Kilisesi ve Fener Rum Patrikhanesi olacak olan Papa, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek ve ortak bir bildiri imzalayacak.

Papa 14. Leo'nun programı cumartesi günü Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sürecek. Ziyaretlerine 30 Kasım Pazar günü de devam edecek olan Papa, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı olan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitmek üzere Türkiye'den ayrılacak.