Özgür Özel'den şehitler için başsağlığı mesajı

Özgür Özel'den şehitler için başsağlığı mesajı
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Yalova'daki IŞİD operasyonunda şehit düşen 3 kahraman polis memuru için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yalova'nın Elmalık köyünde düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristlerin ateş açması sonucu yaklaşık 7 saat süren çatışma çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, 8 polis memuru ve 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli olduSon Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

yalova-polislerin-isid-operasyonundaki-nefes-kesen-anlari-ortaya-cikti.jpeg

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çatışmada şehit düşen polisler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Kahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktıKahraman polislerin IŞİD operasyonundaki nefes kesen anları ortaya çıktı

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
İşte öldürülen teröristin sosyal medya paylaşımları: İntikam yemini etmiş
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Habertürk eski Genel Müdürü Veyis Ateş ve 2 şüpheli adliyede
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine
Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine