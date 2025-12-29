Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu
Yayınlanma:
Son dakika... Yalova'daki terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu. Acı haberi Yerlikaya duyurmuştu.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’e yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Bina içinde bulunan teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu.

Çatışmada yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu ve Yusuf Irak Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"

Operasyonda aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu 6 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

NELER YAŞANDI?

Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde, gece saat 02.00’de IŞİD’e yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki adrese yapılan baskında şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açtığını, açıkladı. Operasyonda 8 polis ve 1 bekçi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyonun “büyük bir hassasiyetle” yürütüldüğü, 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiği belirtildi. Çatışmada terör örgütü IŞİD'e üye 6 şahsın etkisiz hâle getirildiği, aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu kaydedildi. Bölgeye Bursa’dan Özel Harekât ekipleri sevk edildi; Elmalık köyü giriş-çıkışlara kapatıldı, doğalgaz ve elektrik kesildi, tedbiren 5 okul tatil edildi. RTÜK geçici yayın yasağı duyururken,

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Türkiye
Rojda’yı eşi değil af öldürdü! Katil cezaevinin kapısında tehditlere başlamış
Rojda’yı eşi değil af öldürdü! Katil cezaevinin kapısında tehditlere başlamış
AB’den 'barış müzakereleri' açıklaması
AB’den 'barış müzakereleri' açıklaması