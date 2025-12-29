Son Dakika | IŞİD operasyonunda şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD’e yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Bina içinde bulunan teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu.

Çatışmada yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu ve Yusuf Irak Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son Dakika | Bakan Yerlikaya'dan açıklama! "Üç kahraman polis şehit oldu"

Operasyonda aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu 6 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi.

NELER YAŞANDI?

Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Elmalık köyünde, gece saat 02.00’de IŞİD’e yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’taki adrese yapılan baskında şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açtığını, açıkladı. Operasyonda 8 polis ve 1 bekçi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Evde kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyonun “büyük bir hassasiyetle” yürütüldüğü, 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiği belirtildi. Çatışmada terör örgütü IŞİD'e üye 6 şahsın etkisiz hâle getirildiği, aralarında Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu kaydedildi. Bölgeye Bursa’dan Özel Harekât ekipleri sevk edildi; Elmalık köyü giriş-çıkışlara kapatıldı, doğalgaz ve elektrik kesildi, tedbiren 5 okul tatil edildi. RTÜK geçici yayın yasağı duyururken,