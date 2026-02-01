Özgür Özel'den Antalya'daki faciaya taziye mesajı

Özgür Özel'den Antalya'daki faciaya taziye mesajı
Yayınlanma:
Antalya'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesinin ardından 8 kişi hayatını kaybetti 26 kişi yaralandı. CHP Lideri Özel, feci kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrilmesinin ardından kazada 8 yolcu hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada yaralananların bazılarının durumunun ağır olduğunu ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de gün içerisinde açıklanacağını söyledi. Öte yandan Adalet Bakanı da kazanın ardından soruşturmanın başladığını kaydetti.

Son dakika | Antalya'da yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı varAntalya'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ÖLÜ 26 YARALI

AYNI GÜNDE İKİNCİ FACİA: 7 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İlk kazanın şoku atlatılmadan ikinci kara haber geldi. Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika | Antalya’dan bir kara haber daha: Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralı Kafa kafaya çarpışan araçta 7 ölü 5 yaralı

ÖZEL'DEN TAZİYE MESAJI

Sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasının ardından CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel'in taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

  • "Antalya’dan gelen acı haber içimizi yaktı. Döşemealtı’nda şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
Türkiye
CHP'nin 86. eylem adresi Çorum! Millet alana akın etti
CHP'nin 86. eylem adresi Çorum! Millet alana akın etti
Kanser tedavisinde çok etkili: Dünyada en çok Türkiye’de çıkıyor
Kanser tedavisinde çok etkili: Dünyada en çok Türkiye’de çıkıyor
Trakya için ‘kar yağışı’ uyarısı
Trakya için ‘kar yağışı’ uyarısı