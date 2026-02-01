Özgür Özel'den Antalya'daki faciaya taziye mesajı

Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrilmesinin ardından kazada 8 yolcu hayatını kaybederken 26 kişi de yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazada yaralananların bazılarının durumunun ağır olduğunu ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin de gün içerisinde açıklanacağını söyledi. Öte yandan Adalet Bakanı da kazanın ardından soruşturmanın başladığını kaydetti.

İlk kazanın şoku atlatılmadan ikinci kara haber geldi. Antalya-Isparta kara yolunda, Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarında İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasının ardından CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Özel'in taziye mesajında şu ifadeler yer aldı: