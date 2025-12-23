Özgür Özel ve YSK Başkanı Yener TBMM'de bir araya geldi

Özgür Özel ve YSK Başkanı Yener TBMM'de bir araya geldi
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’deki makamında bir araya geldi.

Başkent Ankara, bugün siyaset ve yargı bürokrasisinin üst düzey temsilcilerini bir araya getiren önemli bir temasa ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Özgür Özel: AK Parti'nin tek derdi taht kavgasıÖzgür Özel: AK Parti'nin tek derdi taht kavgası

Görüşmenin adresi, yasama faaliyetlerinin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener’i Meclis’teki makam odasında ağırladı. Görüşmenin ana gündem maddesi hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

chp-23122025-0002.jpg

GÖRÜŞMEDE HAZIR BULUNAN İSİMLER

TBMM’deki bu kritik görüşmede CHP lideri Özgür Özel yalnız değildi. Kabul sırasında Özgür Özel’e, partinin üst düzey yönetim kadrosunda yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

