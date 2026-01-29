Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.

Mirziyoyev’i karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” sözleriyle selamladı.

Büyük Şeref Salonu’na geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

İki lider, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Mirziyoyev ve beraberindeki heyete "Türkiye'ye hoş geldiniz" dileklerini ileterek başladı ve açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu sene imzaladığımız ebedi dostluk ve işbirliği anlaşmasının 30. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonunda öncü rol oynuyor. Özbekistan'ı yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyoruz. Dayanışmayı geliştirmekte kalmayıp, sürekli ileriye taşıyarak kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları işbirliği içinde çalışıyor. Dışişleri bakanlarımızın eş başkanlıklarında ortak strateji planlama kurulu toplandı. 4 + 4 toplantısının birinci toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptık. Son 10 yılda ticaret hacmimizi 3 kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum.

Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde önemli bir yapılanma sürecine girildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk şirketleri yatırımlarıyla halihazırda Özbekistan'da ilk 3 yatırımcı arasında yer alıyor. Türkiye olarak gerek Özbekistan'ın gerek ata yurdumuz Orta Asya'nın refahına katkı sunma konusunda elimizden geleni yapmakta kararlıyız.

Özbekistan'la aile meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yakın işbirliği içindeyiz. Geçen yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. genel konferansında 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimizin önemli katkıları oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum."