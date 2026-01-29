İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yarın Türkiye'ye geliyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere yarın Türkiye’ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Hakan Fidan'ın görüşmede "Türkiye’nin İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkati çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi" bekleniyor.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin ifade edilmesi bekleniyor. Bu çerçevede, sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiği vurgulanacak.

Kaynaklar, Türkiye’nin İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını muhataplarına ileteceğini belirtiyor. Türkiye’nin, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğu, böyle bir adımın bölgesel ve küresel düzeyde ciddi riskler doğuracağı yönündeki tutumunu yinelemesi de gündemde olacak. Mevcut gerginliklerin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğu ifade edilecek.

Türkiye’nin, İran’ın nükleer programı konusunda kısa sürede barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve ihtiyaç duyulması halinde bu süreçte yardımcı olmaya hazır olduğunu da dile getirmesi bekleniyor.

İran'dan Trump'ın tehditlerine yanıt!İran'dan Trump'ın tehditlerine yanıt!

PJAK MESELESİ GÜNDEMDE OLACAK

Görüşmelerde ayrıca, PKK’nın İran kolu PKK/PJAK’ın İran’daki son karışıklıklarda oynadığı role dikkat çekilerek, yaşanan gelişmelerin PJAK’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran’ın güvenliği açısından acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunun altı çizilecek.

SURİYE VE GAZZE DE MASADA OLACAK

Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye’nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılmasının ve sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesinin öncelik taşıdığı vurgulanacak. Gazzelilerin kendi topraklarında huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak şartların oluşturulması amacıyla Gazze’nin yeniden imarının desteklendiği ifade edilecek.

Türkiye’nin, İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkeleri olmak üzere dayanışma ve iş birliği anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Suriye başlığında ise barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağı, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın eksiksiz uygulanmasının öneminin vurgulanacağı kaydediliyor. Ayrıca, IŞİD mahkumlarının transferinde herhangi bir zafiyet yaşanmaması için Suriye’de ateşkesin muhafaza edilmesinin gerekliliğine dikkat çekileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Türkiye
Artık çığrından çıktı! Ev sahibinden 3 sayfalık kiracı özellikleri şartı
Artık çığrından çıktı! Ev sahibinden 3 sayfalık kiracı özellikleri şartı
6 ilde dolandırıcılık operasyonu
6 ilde dolandırıcılık operasyonu
İZSU açıkladı: İzmir'de barajlarında kritik tablo
İZSU açıkladı: İzmir'de barajlarında kritik tablo