İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere yarın Türkiye’ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Hakan Fidan'ın görüşmede "Türkiye’nin İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkati çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi" bekleniyor.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 30 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğinin ifade edilmesi bekleniyor. Bu çerçevede, sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiği vurgulanacak.

Kaynaklar, Türkiye’nin İran’da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran’ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye açısından büyük önem taşıdığını muhataplarına ileteceğini belirtiyor. Türkiye’nin, İran’a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğu, böyle bir adımın bölgesel ve küresel düzeyde ciddi riskler doğuracağı yönündeki tutumunu yinelemesi de gündemde olacak. Mevcut gerginliklerin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğu ifade edilecek.

Türkiye’nin, İran’ın nükleer programı konusunda kısa sürede barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve ihtiyaç duyulması halinde bu süreçte yardımcı olmaya hazır olduğunu da dile getirmesi bekleniyor.

PJAK MESELESİ GÜNDEMDE OLACAK

Görüşmelerde ayrıca, PKK’nın İran kolu PKK/PJAK’ın İran’daki son karışıklıklarda oynadığı role dikkat çekilerek, yaşanan gelişmelerin PJAK’ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran’ın güvenliği açısından acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunun altı çizilecek.

SURİYE VE GAZZE DE MASADA OLACAK

Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye’nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılmasının ve sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesinin öncelik taşıdığı vurgulanacak. Gazzelilerin kendi topraklarında huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak şartların oluşturulması amacıyla Gazze’nin yeniden imarının desteklendiği ifade edilecek.

Türkiye’nin, İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkeleri olmak üzere dayanışma ve iş birliği anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Suriye başlığında ise barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağı, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması’nın eksiksiz uygulanmasının öneminin vurgulanacağı kaydediliyor. Ayrıca, IŞİD mahkumlarının transferinde herhangi bir zafiyet yaşanmaması için Suriye’de ateşkesin muhafaza edilmesinin gerekliliğine dikkat çekileceği belirtiliyor.