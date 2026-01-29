İran'dan Trump'ın tehditlerine yanıt!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın "Hızla masaya oturun" mesajına karşılık, olası bir anlaşmanın ancak karşılıklı saygı çerçevesinde mümkün olabileceğini belirtti. Bakan Arakçi, "Bu anlaşma eşitlik temelinde; baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan bir metin olmalı" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | İki ülke arasında gerilim had safhada: Trump tehdit etti İran meydan okudu

NÜKLEER SİLAH REDDİ VE GÜVENLİK DOKTRİNİ

İran’ın nükleer silah edinmeme konusundaki duruşunu yineleyen Arakçi, kitle imha silahlarının İran'ın güvenlik doktrininde yer almadığını savundu. Ülkesinin bu tür silahları edinmek için hiçbir zaman girişimde bulunmadığını belirten Arakçi, nükleer programlarının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını iddia etti.

SALDIRIYA "GÜÇLÜ KARŞILIK" MESAJI

Trump’ın yeni bir askeri harekat imasına karşı da net bir duruş sergileyen Arakçi, İran’ın savunma kapasitesine dikkat çekti. Ülkeye yönelik yapılacak herhangi bir saldırıya "anında ve en güçlü şekilde" karşılık vermeye kararlı ve hazır olduklarını belirtti.