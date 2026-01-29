İran'dan Trump'ın tehditlerine yanıt!

Yayınlanma:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşma çağrısına ve tehditlerine yanıt verdi. Arakçi, İran’ın adil bir anlaşmaya açık olduğunu ancak bunun baskı ve tehdit altında gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump’ın "Hızla masaya oturun" mesajına karşılık, olası bir anlaşmanın ancak karşılıklı saygı çerçevesinde mümkün olabileceğini belirtti. Bakan Arakçi, "Bu anlaşma eşitlik temelinde; baskı, tehdit ve yıldırma içermeyen, İran'ın barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkını güvence altına alan bir metin olmalı" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAH REDDİ VE GÜVENLİK DOKTRİNİ

İran’ın nükleer silah edinmeme konusundaki duruşunu yineleyen Arakçi, kitle imha silahlarının İran'ın güvenlik doktrininde yer almadığını savundu. Ülkesinin bu tür silahları edinmek için hiçbir zaman girişimde bulunmadığını belirten Arakçi, nükleer programlarının tamamen barışçıl amaçlar taşıdığını iddia etti.

SALDIRIYA "GÜÇLÜ KARŞILIK" MESAJI

Trump’ın yeni bir askeri harekat imasına karşı da net bir duruş sergileyen Arakçi, İran’ın savunma kapasitesine dikkat çekti. Ülkeye yönelik yapılacak herhangi bir saldırıya "anında ve en güçlü şekilde" karşılık vermeye kararlı ve hazır olduklarını belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

