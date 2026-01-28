Son Dakika | İran'dan Trump'ın tehdidine rest: Cevabımız orantılı olmaz

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yönelik devasa bir donanma gücünün yola çıktığını duyurarak Tahran yönetimine doğrudan gözdağı verdi.

Trump, daha önce Venezuela’ya gönderilen askeri güçten çok daha büyük bir filonun, uçak gemisi USS Abraham Lincoln liderliğinde bölgeye ilerlediğini belirtti.

Son Dakika |Donald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyor

TRUMP'IN TEHDİDİ

Trump, İran’ın askeri altyapısının büyük zarar gördüğü geçmişteki "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"na (Operation Midnight Hammer) atıfta bulunarak, yeni bir harekatın çok daha yıkıcı olacağını belirtti.

"Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" diyen Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla hızla ilerliyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında büyük uçak gemisi Abraham Lincoln var. Venezuela'da olduğu gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla “masaya oturur” ve tüm taraflar için iyi olan, adil ve eşitlikçi bir anlaşma - NÜKLEER SİLAHLAR YOK - müzakere eder. Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük ölçüde tahrip edildiği “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

İRAN'DAN AÇIK TEHDİDE REST

Trump'ın tehdidinin ardından, İranlı yetkililerden cevap gecikmedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran’ın şu aşamada ABD ile müzakereyi değil, ülkeyi savunmaya tam hazırlığı öncelik olarak gördüğünü belirtti.

Garibabadi, açıklamasında, "Amerikalılar sonucu önceden belirlenmeyen müzakere istiyorsa İran bunu kabul edecektir ancak ABD bizi askeri konuşlandırma yoluyla müzakereye zorlayamaz" dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Garibabadi konuyla ilgili verdiği demeçte, İran ile ABD arasında şu an için herhangi bir resmi müzakere sürecinin bulunmadığını ancak dolaylı mesaj alışverişinin sürdüğünü ifade etti.

"CEVABIMIZ ORANTILI OLMAYACAK"

ABD'nin sınırlı saldırı ihtimaline değinen Garibabadi, "Bize karşı saldırı düzenlenen her üssü veya noktayı hedef alacağız. Askeri müdahale ABD için kolay bir seçenek değil çünkü İran'ın cevabının sadece orantılı bir cevap olmayacağını biliyorlar. Cevabımız, bir daha sınırlı saldırılar düzenlemeyi akıllarından bile geçirmeyecek şekilde tasarlandı" dedi.

Garibabadi, ABD ile müzakere sürecinin başlaması halinde İran'ın olası bir savaşa karşı hazırlık seviyesini düşürmeyeceğini belirterek, "Düşmanın savaş düzeni göz önüne alındığında bizim için müzakere öncelik değil, İran'ın önceliği ülkeyi savunmaya yüzde 200 hazır olmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE TÜRKİYE ARABULUCU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Trump'ın İran'a yönelik devam eden tehdit içerikli açıklamaları sürerken İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ABD-İran geriliminin azaltılmasına yönelik diplomatik çabalar ele alındı. Türkiye'nin ABD ve İran geriliminde arabuluculuk rolü üstleneceği belirtildi.

Habertürk'ün Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, dünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde de İran konusu gündeme geldi.

Görüşmenin ardından Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi’yi arayarak ABD kanadından gelen mesajları İran tarafına aktardı.

Diplomatik kaynaklar, Ankara’nın bu girişimleriyle bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.