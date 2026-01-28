Son Dakika |Donald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyor

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran’a yönelik devasa bir donanma gücünün yola çıktığını duyurarak Tahran yönetimine doğrudan gözdağı verdi. Trump, daha önce Venezuela’ya gönderilen askeri güçten çok daha büyük bir filonun, uçak gemisi USS Abraham Lincoln liderliğinde bölgeye ilerlediğini belirtti.

Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'a gönderilen filonun, Venezuela operasyonunda görev alan birliklerden daha geniş kapsamlı olduğunu belirtti. Trump ordunun gerekmesi durumunda "hızla ve şiddetle" müdahale etmeye hazır olduğunu vurguladı.

NÜKLEER SİLAH RESTİ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Açıklamasında İran’ın nükleer silahlardan arındırılmış, "adil ve eşitlikçi" bir anlaşma için derhal masaya oturması gerektiğini söyleyen Trump, zamanın daraldığı uyarısında bulundu. İran’ın geçmişte müzakere fırsatlarını geri teptiğini hatırlatan ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer programı konusundaki ısrarının bedelinin ağır olacağını ima etti.

Trump: Şara ile 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdikTrump: Şara ile 'çok iyi' bir görüşme gerçekleştirdik

YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İran’ın askeri altyapısının büyük zarar gördüğü geçmişteki "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"na (Operation Midnight Hammer) atıfta bulunan Trump, yeni bir harekatın çok daha yıkıcı olacağını iddia etti. "Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" diyen Trump bu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla hızla ilerliyor. Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında büyük uçak gemisi Abraham Lincoln var. Venezuela'da olduğu gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umarım İran hızla “masaya oturur” ve tüm taraflar için iyi olan, adil ve eşitlikçi bir anlaşma - NÜKLEER SİLAHLAR YOK - müzakere eder. Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve İran'ın büyük ölçüde tahrip edildiği “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

