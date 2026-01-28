Son Dakika |Donald Trump: İran'a büyük bir donanma gidiyor

Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'a gönderilen filonun, Venezuela operasyonunda görev alan birliklerden daha geniş kapsamlı olduğunu belirtti. Trump ordunun gerekmesi durumunda "hızla ve şiddetle" müdahale etmeye hazır olduğunu vurguladı.

NÜKLEER SİLAH RESTİ VE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Açıklamasında İran’ın nükleer silahlardan arındırılmış, "adil ve eşitlikçi" bir anlaşma için derhal masaya oturması gerektiğini söyleyen Trump, zamanın daraldığı uyarısında bulundu. İran’ın geçmişte müzakere fırsatlarını geri teptiğini hatırlatan ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer programı konusundaki ısrarının bedelinin ağır olacağını ima etti.

YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İran’ın askeri altyapısının büyük zarar gördüğü geçmişteki "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"na (Operation Midnight Hammer) atıfta bulunan Trump, yeni bir harekatın çok daha yıkıcı olacağını iddia etti. "Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" diyen Trump bu ifadeleri kullandı: