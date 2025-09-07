Otoyolda seyir halindeki tanker alev topuna döndü

Olay, dün gece TAG Otoyolu'nun Düziçi ilçesi Mamure mevkisinde meydana geldi. Abdulsamet Mungan yönetimindeki 33 AAF 943 plakalı tankerle seyir halindeyken, araçtan bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini fark etti.

Sürücü Mungan, ilk olarak can ve mal güvenliğini sağlamak için tankeri kontrollü bir şekilde emniyet şeridine çekti. Ardından hızla araçtan inerek kendini güvenli bir mesafeye aldı ve durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin tamamen sardığı tankere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, daha fazla büyümeden ve olası bir patlamaya yol açmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası tankerde soğutma çalışmaları yapılırken, otoyolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.