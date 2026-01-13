Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kilis’te, Şıh Mehmet Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, S.U.'nun kullandığı otomobil ile M.S.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki H.E.A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza ile ilgili ise başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.