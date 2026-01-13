Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Yayınlanma:
Kilis’te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki yolcu H.E.A. yaralandı.

Kilis’te, Şıh Mehmet Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, S.U.'nun kullandığı otomobil ile M.S.A.'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktıİki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 4’e çıktı

MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü M.S.A. ile arkasındaki H.E.A. yaralandı.

otomobil-ile-carpisan-motosikletteki-2-k-1113448-330537.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Çevrede bulunan vatandaşlar, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralıİstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası; 1 ölü, 10 yaralı

Meydana gelen kaza ile ilgili ise başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Avrupa'nın yeni kralı belli oldu! Bu yılın otomobili rakiplerini açık ara geride bıraktı
Türkiye
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Selimiye'de bakanlığın 'restorasyon' ısrarına mahkemeden ret
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 1 kişi yakalandı
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi
Eski eşine pusu kuran kişiye 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi