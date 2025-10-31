Otomobil 5 metre yükseklikten kanala düştü! Sürücünün burnu bile kanamadı

Otomobil 5 metre yükseklikten kanala düştü! Sürücünün burnu bile kanamadı
Yayınlanma:
Kayseri'de, kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Ö.A., kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi.

Feci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdiFeci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi

YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Ö.A. idaresindeki 38 PU 651 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde su olmayan kanala düştü. Otomobil sürücüsü Ö.A. yara almadan araçtan çıktı.

SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kanaldan çıkarılan Ö.A, tedbir amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
8 katlı apartmanda korkutan yangın!
8 katlı apartmanda korkutan yangın!
Gebze'de bir çökme tehlikesi daha! Çöken binanın 100 metre yakınında
Gebze'de bir çökme tehlikesi daha! Çöken binanın 100 metre yakınında