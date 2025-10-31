Otomobil 5 metre yükseklikten kanala düştü! Sürücünün burnu bile kanamadı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi.

Feci kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 1 kişi can verdi

YAKLAŞIK 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Ö.A. idaresindeki 38 PU 651 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde su olmayan kanala düştü. Otomobil sürücüsü Ö.A. yara almadan araçtan çıktı.

SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kanaldan çıkarılan Ö.A, tedbir amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.