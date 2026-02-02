Otobüs şoförüne ateş açan uzman çavuş için 3 ayrı suçtan dava

Yayınlanma:
Malatya'da trafikte tartıştığı ve içinde yolcuların bulunduğu belediye otobüsüne tabancayla ateş açan uzman çavuş K.S. hakkında hazırlanan iddianamede; 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kamu malına zarar verme' ve 'olası kastla silahla basit yaralama' suçlarından hapis cezası istendi.

Olay, 13 Kasım 2025 tarihinde Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma aracı sürücüsü E.K. ile uzman çavuş K.S. arasında trafikte yol verme anlaşmazlığı çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen K.S., otobüse doğru ateş açtı. Mermiler sürücüye isabet etmezken, parçalanan camlar otobüsteki bir yolcunun hafif yaralanmasına neden oldu. O anlar araç içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

ÜÇ AYRI SUÇTAN CEZA İSTEMİ

Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamladı. Habertürk'te yer alan habere göre, hazırlanan iddianamede, sanığın bir kamu görevlisine ve halkın yoğun olduğu bir araca yönelik eylemi nedeniyle, "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kamu malına zarar verme" ve "Olası kast ile silahla basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kar maskeli silahlı hırsızlar polisi vurup kuyumcuyu soydu!Kar maskeli silahlı hırsızlar polisi vurup kuyumcuyu soydu!

"KASTEN ÖLDÜRME" VURGUSU

İddianamede, sanığın ateş açtığı bölgenin doğrudan şoför mahalli olması ve içinde çok sayıda sivilin bulunması, eylemin sadece bir "korkutma" değil, cana kast etme potansiyeli taşıdığı şeklinde değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

