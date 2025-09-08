Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak köyündeki otluk alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredekilerin de yardımıyla itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.