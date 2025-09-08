Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Yayınlanma:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Karakoçan ilçesine bağlı Yücekonak köyündeki otluk alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevredekilerin de yardımıyla itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA