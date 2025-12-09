Otel konaklamalarında yeni dönem! Bunu isteyen işletmeler ceza yiyecek

Otel konaklamalarında yeni dönem! Bunu isteyen işletmeler ceza yiyecek
Yayınlanma:
KVKK, otel ve konaklama tesislerinin misafirlerden kimlik fotokopisi alma uygulamasının sona erdirilmesine karar verdi. Hukuka aykırı olduğunu belirtilen uygulamaya son verilirken daha önce toplanan tüm fotokopilerin de derhal imha edilmesi gerektiği belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), turizm ve otelcilik sektöründe konaklama hizmeti alan kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasının sona erdirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, daha önce bu amaçla alınmış kimlik fotokopilerinin derhal imha edilmesi gerektiğini belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Turizm ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi Hakkında İlke Kararı"na göre KVKK, otel ve diğer konaklama tesislerinde misafirlere ait kimlik belgesi fotokopilerinin alındığına ilişkin çok sayıda şikayet üzerine inceleme yaptı.

Mevzuat hükümlerini değerlendiren Kurul, kimlik bilgileri kaydının zorunlu olduğunu, ancak kimlik fotokopisi alınmasının hukuki bir dayanağının bulunmadığını belirledi.

Otel ve restoranlara gidecekti: 1,5 ton patates imha edildiOtel ve restoranlara gidecekti: 1,5 ton patates imha edildi

'HUKUKA AYKIRILIK' VURGUSU

Kurul, konaklama tesislerinin 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca konaklayanların ad, soyad, T.C. kimlik numarası gibi bilgilerini kayıt altına alma yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlattı. Ancak bu doğrulama işlemi için kimlik belgesinin gösterilmesinin yeterli olduğu; fotokopi alınmasının Kanun’da açıkça öngörülmediği vurgulandı.

Kararda, kimlik fotokopisi alınmasının ilgili kişinin açık rızası olmadan gerçekleştirilemeyeceği ve bu işlemin KVKK’nın 6. maddesinde düzenlenen özel nitelikli kişisel verilere (din, kan grubu vb.) de erişim sağladığı için ayrıca hukuka aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

ÖNCEDEN ALINAN FOTOKOPİLER DE İMHA EDİLECEK

KVKK ayrıca, İlke Kararı’nın yürürlüğe girmesinden önce alınmış kimlik fotokopilerinin, Kanun’un 7. maddesi gereğince gereksiz hale gelen verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yükümlülüğü kapsamında imha edilmesi gerektiğini duyurdu.

YAPTIRIM UYGULANACAK

Kararda ayrıca veri sorumlularının yeterli idari ve teknik tedbirleri almak zorunda oldukları hatırlatıldı. Kurul, kimlik fotokopisi alınmaya devam edildiğinin tespiti halinde Kanun’un 18. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Türkiye
14 yaşındaki Türk satranç dahisi dünya şampiyonuna yenilgiyi tattırdı
14 yaşındaki Türk satranç dahisi dünya şampiyonuna yenilgiyi tattırdı
Kocasını uykuda yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadına uzaklaştırma kararı verildi
Kocasını uykuda yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadına uzaklaştırma kararı verildi
İtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart krizi
İtalyan'a 350 bin, Türk öğretmene 65 bin maaş... İstanbul'un ünlü lisesinde çifte standart krizi