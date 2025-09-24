Otel ve restoranlara gidecekti: 1,5 ton patates imha edildi

Antalya'da ekiplerin halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürüyor. Bu kapsamda Kepez Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte yurttaşlardan gelen şikayet üzerine Ayanoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yaptı.

Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı belirlendi. Denetim sırasında işletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi.

İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı tespit edildi. Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1,5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

"KAÇAK VE HİJYEN DIŞI ÜRETİM YAPANLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"