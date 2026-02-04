Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu biri ağır 3 kişinin yaralandığı bilgisi edinildi.

Kadirli Hardallık köyünde, plakaları henüz öğrenilemeyen F.E. idaresindeki otomobil ile N.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine kazanın gerçekleştiği olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kadirli'de meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.E. ile minibüsteki işçilerden V.E. ve F.F'nin sağlık ekipleri tarafından ilçede bulunan en yakın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.E.'nin burada gerçekleştirilen müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.